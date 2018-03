Politik in der Praxis erlebt

Auf Einladung von Dr. Markus Rösler (MdL) besuchten jüngst die Klassen 11 und 12 der Waldorfschule Vaihingen mit ihren Lehrern Peter Valet (Geschichte) und Hans Vastag (Gemeinschaftskunde) das Landesparlament und das Abgeordnetenhaus in Stuttgart. Die Schüler erfuhren wie der Landtag funktioniert und der Alltag eines Abgeordneten aussieht. Im vorigen Jahr hatten sie den Bundestag in Berlin besucht. Damit wurde der theoretische Unterricht in Politik und Geschichte praxisnah erweitert. Foto: p