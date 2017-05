Plötzlich auf fremde Hilfe angewiesen

Vaihingen (cmr). Wie fühlt es sich an, wenn die Gelenke nicht mehr so mitmachen und jede Bewegung anstrengt? Das lässt sich am Stand von Zeller Ambulante Pflege herausfinden. Dort gibt es den Alterssimulationsanzug Gert, der einen binnen weniger Minuten um

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen