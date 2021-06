Von Michael Banholzer

Vaihingen. Dass es „so groß, so cool und so viel“ sein würde, habe er sich anfangs gar nicht vorstellen können. Florian Wurst, der Vaihinger Bäderbetriebsleiter, ist selbst ganz von den Socken, was den neuen Kleinkindbereich des Enztalbades angeht. Am Samstag