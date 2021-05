Pädagogisches Konzert auf dem Schulhof

Von Ifigenia Stogios

Vaihingen. Melodische Töne erklangen am Donnerstag kurz vor 11 Uhr auf dem Pausenhof der Schlossbergschule in Vaihingen. Zahlreiche Schüler saßen draußen auf Stühlen, trugen Corona-bedingt Mundschutzbedeckung und genossen ein kleines Open-Air-Konzert. The Young ClassX war mit dem Musikmobil aus Karlsruhe