Kleinglattbach (p). Das Kleinglattbacher Unternehmen Dr. O. Hartmann GmbH & Co. KG, ein Spezialist in der industriellen Wasseraufbereitung, hat vor kurzem kurzentschlossen sein Produktportfolio ergänzt, um in Krisenzeiten vorübergehend das dringend benötigte Desinfektionsmittel für Hände herzustellen. „Als... »