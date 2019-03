Enzweihingen (p). „Hilfe zur Selbsthilfe“, so nennen auch dieses Mal die Damen vom Nähstüble in Enzweihingen ihr Projekt. In den nächsten Wochen verkauft der Dorfladen in Enzweihingen genähte Osterhasen in unterschiedlichen Größen für drei bis fünf Euro in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Asyl. Die eingenommenen Beträge gehen zu 100 Prozent an den Tafelladen in Vaihingen, in dem viele der geflüchteten Familien einkaufen.