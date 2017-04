Osterfeuer am Ensinger See

Zur traditionellen Osterandacht am Ensinger See luden die Jugendmitarbeiter der evangelischen Kirchengemeinde Ensingen am Sonntag um 6.30 Uhr ein. Jesus begegnete in seinem Leben vielen „Händen“: „Manche schlugen ihn, manche salbten ihn, manche wollten seinen Tod und manche waren einfach nur untätig. Doch er starb für sie und ist für sie auferstanden.“ Als Zeichen seiner Auferstehung wurde das Osterfeuer entzündet. Im Anschluss verweilten viele der mehr als 100 Besucher am warmen Feuer. Foto: p