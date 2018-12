Ortsvorsteher: „Das ist eine Schweinerei“

Horrheim (red). Die in den letzten Tagen an verschiedenen Gebäuden angebrachten Farbschmierereien sorgen in Horrheim für Empörung. Betroffen sind laut Ortsvorsteher Stefan Wasserbäch unter anderem das Hotel Lamm, die neuapostolische Kirche sowie das Weinmuseum alte Kelter.

Aber auch an Verkehrszeichen, Stromverteilern, Sitzbänken oder Schaukästen sind die von Unbekannten angebrachten meist sehr ähnlichen Zeichen zu finden. „Wir haben es hier mit Sachbeschädigung zu tun, das ist eine Schweinerei“, so Stefan Wasserbäch. Deshalb habe er über die Stadtverwaltung für die betroffenen städtischen Gebäude Strafanzeige wegen Sachbeschädigung veranlasst. Private Beschädigungen sind durch diese Anzeige nicht berücksichtigt. Dies müsse von privat Betroffenen selbst initiiert werden, wozu er rate, so Wasserbäch weiter.

Der Ortschaftsrat verurteilt die Beschädigungen auf das Schärfste und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung.