Horrheim (pv). Die Sanierung der Alten Kelter in Horrheim ist so gut wie abgeschlossen. Mitglieder des Horrheimer Ortschaftsrates haben sich nun vor Ort davon überzeugen können, dass in der Alten Keltergasse ein wahres „Schmuckstück“ entsteht, heißt es in der Pressemitteilung

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen