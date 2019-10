Orchesterverein lädt zum Oktoberfest

Horrheim (p). Anlässlich des Tages der Deutschen Einheit fand am Donnerstag beim Orchesterverein Horrheim wieder das traditionelle Weißwurstfrühstück statt. Bei bewölktem Wetter unterhielt die Kapelle zwei Stunden lang die zahlreichen Gäste. Im Anschluss sorgte die Jugendkapelle mit Charts, wie „Rolling in the Deep“ und „Despacito“, für eine Festzeltstimmung unter freiem Himmel. Im Vereinsheim des Orchestervereins gab es zusätzlich heißen Kaffee und Kuchen für die Besucher.