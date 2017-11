Orchesterkonzert im Dienste der Orgelrenovierung

Von Stefan Friedrich

Das traditionelle Orchesterkonzert hat die CJD Jugendmusikschule Vaihingen am Samstagabend ganz in den Dienst des Projekts Orgelrenovierung in der Vaihinger Stadtkirche gestellt. Dort musizierten drei Ensembles, die von den zahlreichen Besuchern wohlwollend und mit viel Beifall aufgenommen wurden.

Vaihingen