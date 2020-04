Online-Nähkurs gegen das Virus

Von Ralph Küppers

Normalerweise gibt Ute Herr Nähkurse. Oder sie näht selbst – beispielsweise die Kostüme der Musicaltruppe Sam & Co. Doch die Covid-19-Pandemie macht auch vor der Horrheimerin nicht Halt. Statt Kurse zu geben, wird sie immer öfter gefragt, ob sie nicht auch einen Mundschutz zum Schutz vor dem Coronavirus nähen könnte. Um auch anderen die Möglichkeit zu geben, eine entsprechende Bedeckung zu nähen, nahm sie ein Youtube-Video auf.

Horrheim. Noch ist es ungewiss, ob in Deutschland die Verwaltungen flächendeckend dem Beispiel der Stadt Jena folgen werden, die mittlerweile das Tragen eines Mundschutzes vorschreibt, sobald die eigenen vier Wände verlassen werden. Doch die Nachfrage nach allem, was gegen die Ausbreitung des Coronavirus schützen könnte, steigt überall. Das bekommt auch Ute Herr zu spüren. „Vor ein paar Tagen ist jemand zu mir gekommen und hat gefragt, ob ich nicht aushelfen könnte“, berichtet sie. Die Fragestellerin gehörte wohl zur Risikogruppe und bemühte sich um Schutz. „Eine Schülerin hatte mir aus dem Internetauftritt der Stadt Kassel eine Anleitung zugeschickt, wie man eine Mundbedeckung selbst nähen kann“, sagt die gelernte Damenschneiderin. Allerdings hatte die dort online gestellte Anleitung so ihre Tücken. Nicht für Ute Herr, aber doch für manchen, der sich nur selten an die Nähmaschine setzt. „Die Frau, die mich gefragt hatte, hat am nächsten Tag drei Exemplare abgeholt“, berichtet die Horrheimerin. „Und kurz danach nochmal vier.“

#1für3 bedeutet, dass keiner nur für sich alleine nähen soll

Schon da dämmerte der Schneiderin, dass sie allein die Nachfrage gar nicht bewältigen könne, wenn sich die Sache weiter rumsprechen sollte. Doch sie hatte ja ein großes Netzwerk an der Hand – Teilnehmerinnen ihrer Kurse aus den vergangenen Jahren. Weil persönliche Treffen mittlerweile verboten waren, nahm Ute Herr ein Video auf und stellte das ins Internet. Wer die Nähanleitung bei Youtube anschauen will, muss einfach als Suchbegriff #1für3 eingeben. „Da werden wir ganz oben angezeigt“, sagt die 52-Jährige, die am Wochenende spontan zur Youtuberin geworden ist. Stand gestern Nachmittag hatte das Video bereits 460 Aufrufe, Tendenz deutlich steigend.

Der Hashtag #1für3 hat übrigens nichts damit zu tun, dass Virologen in etwa damit rechnen, dass ein Infizierter im Durchschnitt drei andere Menschen ansteckt. „Jeder, der eine Mundebedeckung für sich näht, könnte doch auch noch drei andere Leute mitversorgen“, sagt Ute Herr. Und sie sieht es nicht als fair, wenn erwartet würde, dass diese Arbeit unentgeltlich geleistet würde. „Meine Teilnehmerinnen haben sich in ihrer Freizeit mit den alten Verfahrensweisen des Handwerks beschäftigt, anstatt andere Dinge zu tun“, sagt sie. „Warum sollen sie nicht jetzt eine Gegenleistung verlangen?“ Immerhin dauere das Nähen der Mundbedeckung auch für Geübte rund eine Stunde – bei weniger Übung und entsprechend mehr Fehlversuchen auch deutlich länger.

Ute Herr hat mit dem Kasseler Modell allerdings auch gleich eine recht aufwendige Version gewählt. „Die sind wirklich gut“, sagt sie jetzt über die frisch genähten Mundbedeckungen. „Ich wollte aber auch keine, bei denen nach dem ersten Waschen gleich die Fetzen runterhängen.“ Und keine, bei denen die potenziellen Nachahmer verzweifeln. „Darum habe ich fürs Video meine Tochter Madeleine an die Nähmaschine gesetzt“, sagt die Schneiderin. „Sie näht nicht oft. Aber nach meiner modifizierten Anleitung hat es funktioniert.“

Im Video, das gut 13 Minuten dauert, wird Schritt für Schritt beschrieben. Lange vor dem Gang zur Nähmaschine müssen Material und Schablone bereitgelegt werden. Wichtig ist, dass es ein bei 95 Grad waschbarer Stoff ist. „Aus Alt mach Neu, heute sagt man Upcycling dazu“, erläutert Ute Herr. „Ein altes Laken, die Bettwäsche von der Oma – das ist besser geeignet als neuer Stoff. Und es sollte nicht unbedingt etwas Dunkles sein.“ Doppelt genommen und entsprechend einer selbst gefertigten Schablone mehrmals gefaltet, bietet diese Form der Mundbedeckung immerhin eine gewisse Menge an Schutz. Mit fest vernähten Befestigungsschnüren und einem dünnen Draht, der die Form hält, summiert sich die Zahl der Arbeitsschritte und damit der Zeitaufwand gegenüber manch anderem Modell gewaltig. „Nach dem Gebrauch sollte man die Mundbedeckung abnehmen und für fünf Minuten in kochendes Wasser legen“, rät Ute Herr. „Oder man kann sie auch direkt in die 95-Grad-Wäsche geben.“

Was das Nähen angeht, hat die Horrheimerin nicht nur selbst ein paar Stolperfallen entschärft, die ursprünglich in der Vorlage noch enthalten waren – beispielsweise die Befestigung der Halteschnüre. „Inzwischen habe ich auch einige Rückmeldungen aus meiner Gruppe“, sagt sie. „Ich setze immer auf Schwarmintelligenz.“ Angesichts der Aktualität ist es ein großer Schwarm, der sich ums gleiche Thema kümmert. Entsprechend schnell finden sich auch mögliche Variationen.

Rückmeldungen kommen schon aus Berlin, San Francisco und Oslo

Wie schnell sich das Video verbreitet hat, davon ist die Horrheimer Schneiderin etwas überrascht. „Eine Nachbarin ist gekommen und hat sich bedankt, weil ihre Mutter nach dieser Anleitung problemlos eine Maske nähen konnte“, berichtet sie. „Inzwischen wissen wir, dass wir schon Leute in Berlin, San Francisco und Oslo erreicht haben.“ Nur ist sich Ute Herr nicht sicher, ob dem ersten Film irgendwann auch mal ein zweiter folgt. „Zur richtigen Youtuberin werde ich nicht“, sagt sie lachend. „Zweieinhalb Tage hat es gedauert, und ich habe mich immer verhaspelt.“

Das Video steht im Internet unter https://www.youtube.com/watch?v=KGMHQiawovg