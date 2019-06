Von Stefan Friedrich

Im wahrsten Sinne des Wortes „Enz-ückend“ war das Konzert für Kinder, zu dem der Löwenchor, Singkelchen, Singkreis und Bläserkreis am Samstagnachmittag in die Sporthalle am

Alten Postweg eingeladen hatten. Es war ein unterhaltsamer und familiengerechter Auftakt in den Vaihinger