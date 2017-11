Offenes Atelier in Enzweihingen

Enzweihingen (p). Am Samstag (9. Dezember) und Sonntag (10. Dezember) öffnet Ingeborg Wanner wieder ihr Atelier in der Steinestraße 28 in Enzweihingen. Neue Werkgruppen, Malerei und Drucke bestimmen derzeit ihre Werke. Mit in die Ausstellung integriert sind die Rabenporträts von Marion Wanner, die sich fast ausschließlich mit diesen Vögeln künstlerisch auseinandersetzt. Zum Beispiel kann man hier blaue Raben kennenlernen.

Das Atelier in der Steinestraße ist am 9. und 10. Dezember jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet.