Drucken Mehrere Fälle von Unfallflucht Vaihingen/Markgröningen/Bietigheim-Bissingen (p). Einen Schaden von rund 1500 Euro hat ein noch unbekannter Autofahrer hinterlassen, der am Dienstag zwischen 5 und 14 Uhr in der Tafingerstraße in Vaihingen einen geparkten Toyota gestreift hat. Ohne... »