„Nicht das, was wir uns vorgestellt hatten“

Von Michael Banholzer

Vaihingen. Als in den vergangenen Wochen die Filmtheater wegen der Corona-Pandemie überall schließen mussten, strömten die Menschen in die Autokinos. In Kornwestheim beispielsweise waren lange Autoschlangen das Ergebnis. Und so schossen mit der Zeit vielerorts provisorische Pop-up-Autokinos aus dem Boden