Neun Teams aus Mensch und Hund

Vaihingen (p). Kürzlich fand die diesjährige Herbstprüfung beim Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) der Ortsgruppe Vaihingen statt. Unter Einhaltung der Hygienevorschriften legten insgesamt neun Mensch-Hund–Teams in verschiedenen Sparten des Hundesports ihre Prüfung erfolgreich ab, berichtet der Verein in seiner Mitteilung. Es gab vier Begleithunde-Teams für die Prüfung des Grundgehorsams. Die restlichen Teams übten sich vor allem in der Fährtensucharbeit über unterschiedliche Schwierigkeitsgrade.

Infos zu Trainingsangeboten und -zeiten auf der Homepage: sv-og-vaihingen.de oder direkt zum Hundeplatz, Schlimmer 7, in Vaihingen kommen.