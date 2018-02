Drucken In Kleinglattbach schlägt das Thema Flüchtlingsunterbringung Wellen. In der Anschlussunterbringung der Stadt sollen 140 Geflüchtete in dem Ort eine Bleibe finden. Der Ortschaftsrat hatte sich in seiner Sitzung für dezentrale Standorte in der Ortsmitte stark gemacht und... »