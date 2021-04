Neue Heizung und Akustikdecken

Enzweihingen/Horrheim (aa). Baumaßnahmen in zwei Kindergärten der Stadt hat der Sozial- und Kulturausschuss des Vaihinger Gemeinderates am Mittwoch abgesegnet. Im evangelischen Kindergarten „Im Aile“ in Enzweihingen sollen in bisher als Wohnung genutzten Räumen zusätzliche Flächen