Pulverdingen (mib/p). In einer zur Lagerung von Strohballen genutzten zweistöckigen Scheune in Pulverdingen ist am frühen Sonntagmorgen gegen 3.20 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Das Feuer breitete sich durch das gelagerte Stroh so schnell aus, dass

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen