Nächstes Jahr Umzug in den Schlossgarten

Riet (ub). Der dritte Rieter Weihnachtsmarkt am Samstag auf dem Rathausplatz war der letzte an diesem Standort. Im nächsten Jahr findet der Weihnachtsmarkt – wahrscheinlich dann auch in größerer Form – im Garten des Rieter Schlosses statt. Und auch der

