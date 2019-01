Nach dreieinhalb Jahren steht Kompromiss

Von Uwe Bögel

Mehrere Stunden lang bis weit in die Nacht wurde am 8. Januar im Vaihinger Rathaus getagt. Die Stadt schaltete einen externen Schlichter ein. Aber jetzt steht der Kompromiss zwischen dem Flugsportverein Vaihingen und der Bürgerinitiative „Kontra Fluglärm – kein Motorflug über Vaihingen“. Ein Ultraleichtflugzeug ist erlaubt, die Zahl der Starts ist genau definiert.

Vaihingen. Gestern Nachmittag wurde im Vaihinger Rathaus die Vereinbarung zwischen der Stadt Vaihingen und dem Flugsportverein zum Betrieb von motorisierten Fluggeräten auf dem Flugplatz auf dem Vaihinger Weitfeld vorgestellt. „Damit ist für den Flugsportverein eine vernünftige Vereinstätigkeit möglich und genauso wird das Schutzbedürfnis der Anwohner berücksichtigt“, fasst der Vaihinger Oberbürgermeister Gerd Maisch die Eckpunkte des Papiers zusammen.

„Wir sind froh, dass wir nach dreieinhalb Jahren eine einvernehmliche Lösung hinbekommen haben“, sagt Dr. Jürgen Marx von der Bürgerinitiative „Kontra Fluglärm – Kein Motorflug über Vaihingen“ mit ihren rund 500 Mitgliedern. „Das Verhältnis zu den Bürgern ist uns sehr wichtig. Damit wir die Zukunft gestalten können, müssen wir die Einschränkungen akzeptieren“, so Michael Hummel, zweiter Vorsitzender des Flugsportvereins Vaihingen mit seinen rund 100 Mitgliedern, davon 40 aktive Flieger.

Bei dem Streit der vergangenen Jahre ging es nicht um den Segelflug auf dem Weitfeld, sondern um den möglichen Betrieb von motorisierten Fluggeräten. Bereits 2015 wollte der Flugsportverein den Betrieb auf dem Flugplatz neu geregelt wissen. Anfang 2018 wurde ein neuer Antrag für das Regierungspräsidium Stuttgart formuliert, zusätzlich wurde auch ein schalltechnisches Gutachten eingeholt. Wiederum ein Jahr später nun der Durchbruch: Die aktuell ausgehandelten Eckpunkte sollen in das öffentlich-rechtliche Genehmigungsverfahren des Regierungspräsidiums Stuttgart einfließen. Auch sollen die Eckpunkte Basis einer privatrechtlichen Genehmigung zwischen dem Flugsportverein und der Stadt Vaihingen, die zum großen Teil Eigentümerin der Flächen auf dem Flugplatz ist, sein.

Die wichtigsten Punkte der Vereinbarung: An motorisierten Fluggeräten dürfen ein Ultraleichtflugzeug (das hat der Verein bisher noch nicht), ein Motorsegler (dieser ist seit vielen Jahren in Betrieb) und bis zu fünf Segelflugzeuge mit Hilfsantrieb starten und landen. Über dem Gebiet der Stadt Vaihingen und seinen Stadtteilen findet mit den auf dem Flugplatzgelände betriebenen motorisierten Flugzeugen kein Kunstflug statt. Starts und Landungen des Ultraleichtflugzeugs, des Motorseglers und der Segelflugzeuge mit Hilfsantrieb werden nur auf der östlichen Bahn, also von der Stadt weiter entfernt, durchgeführt. Davon abweichend darf der Motorsegler auf der westlichen Bahn betrieben werden, wenn die Feldfrüchte entlang des Verbindungsweges zwischen westlicher und östlicher Bahn so hoch stehen, dass er nicht auf die östliche Bahn gerollt werden kann.

Fünf Starts an Sonn- und Feiertagen

Weiter sieht das Papier bis zu 900 motorgetriebene Starts je Jahr vor, davon maximal 100 je Jahr mit Segelflugzeugen mit Hilfsmotor. Je Tag dürfen zehn motorgetriebene Starts durchgeführt werden. Abweichend hiervon wird vereinbart: An Sonn- und Feiertagen dürfen maximal fünf motorgetriebene Starts durchgeführt werden. An insgesamt 30 Tagen je Jahr dürfen bis zu 20 Starts durchgeführt werden. Davon dürfen bis zu zehn Tage auf einen Sonn- oder Feiertag fallen. Die Betriebszeiten der motorisierten Flugzeuge werden wie folgt vereinbart: werktags von 7 bis 13 Uhr und von 14 bis 20 Uhr, sonn- und feiertags von 9 bis 13 und von 14 bis 20 Uhr. Ein Flugbetrieb bei Nacht ist ausgeschlossen.

„Ein zentraler Punkt von uns war, dass die Zahl der motorisierten Flugzeuge beschränkt wird“, so gestern Jürgen Marx und Jutta Schlag-Fischer von der Bürgerinitiative „Kontra Fluglärm – Kein Motorflug über Vaihingen“ in einem Pressegespräch im Vaihinger Rathaus. Auch die Starts an den Sonntagen wollte die Initiative so niedrig wie möglich halten. „Unsere größte Befürchtung war, dass in Zukunft in Vaihingen ein Motorflugplatz entstehen könnte“, sagt Schlag-Fischer.

Die Vertreter des Flugsportvereins – im Rathaus vertreten waren Vorsitzender Artur Mayer, sein Stellvertreter Michael Hummel und Schriftführer Dr. Steffen Hess – bezeichnen den Dialog mit den Bürgern als „unabdingbar“. „Wir sind sehr weit entgegengekommen, aber das war für uns die einzige Möglichkeit, um die Zukunft des Vereins sicher zu stellen“, formuliert es Hummel. Man dürfe nicht den Kontakt zu den Bürgern verlieren, so wie es in den vergangenen dreieinhalb Jahren passiert sei.

Der rote Motorsegler ist seit 2003 im Besitz des Flugsportvereins Vaihingen. Erlaubt ist jetzt zusätzlich noch ein Ultraleichtflugzeug. Diese dreiachsgesteuerten Leichtflugzeuge sind nicht zu verwechseln mit motorisierten Drachen oder Gyrokoptern. Sie haben ein maximales Gewicht von 472,5 Kilogramm, sind für zwei Personen geeignet und führen einen Eigenstart durch. Um den Flugbetrieb mit den motorisierten Geräten auf der östlichen Start- und Landebahn zu ermöglichen, hat der Verein mittlerweile ein kleines Stück Ackerfläche dazu gepachtet.