Nach der Nummer 62 kommt erst das große Nichts

Von Uwe Bögel

Der spätere Beginn des Maientagsumzugs am Pfingstmontag hat sich bezahlt gemacht. Gefühlt standen gestern mehr Besucher an den Straßenrändern in Vaihingen als in den Vorjahren. Obwohl es immer wieder tröpfelte und die Regenschirme aufgespannt

wurden.

Vaihingen. Auch dass der Umzug mit 88 Gruppen auf einen Rutsch zum Rondell im Egelsee marschierte und es keine Unterbrechung durch den Gottesdienst gab, war ein weiterer positiver Effekt. Allerdings muss sich die Route des Lindwurms noch in den Köpfen der Zuschauer verankern. „Im Mühlkanal war keine Menschenseele“, meldeten die Akteure des Musikvereins Vaihingen, die wie immer die Spitze des Festzugs anführten.

Der negative Punkt des Maientagsumzugs war aber das große Loch zwischen der Delegation der Partnerstadt Köszeg und der Stadtkapelle Maulbronn. Bereits in der Grabenstraße war auf geschätzt 500 Metern Länge ein Nichts, bevor die Musiker aus dem Enzkreis um die Ecke bogen. Auf der Auricher Brücke gab es dann fast keine Zuschauer mehr, weil viele dachten, der Umzug ist schon vorbei. Es dauerte rund zehn Minuten bis die Nummer 63, also die Stadtkapelle Maulbronn, sichtbar wurde. „Rund 1000 Leute gingen weg“, schätzte der Landtagsabgeordnete Markus Rösler. „Als wir noch über die Brücke gingen, standen die Zuschauer dicht an dicht.“

Aber trotzdem war der Festzug in zwei Teilen nach wie vor ein Ohren- und Augenschmaus. Der Fanfarenzug aus Tamm setzte zusammen mit dem Musikverein Vaihingen die musikalischen Tupfer zu Beginn. Bei der griechischen Schule herrschte dagegen eine kleine Krise: Wo ist der Ouzo, den es immer fürs Publikum gab?

Die Grünen hatten den armen Konrad von 1514 in ihren Reihen, ein nach seinem ersten Anführer benannten Bauernbund, der sich 1514 gegen Herzog Ulrich von Württemberg bildete. Und die doch älteren Mitglieder nahmen sich angesichts der Schülerdemos auch selbst auf die Schippe: „Alte Säcke for Future“.

Majestätisch einen „schönen Maientag“ rufend dagegen das Gefolge von Kaiser Karl V., der Vaihingen besuchte und Herzog Ulrich traf. Mit dabei auch der Vaihinger Feuerwehrchef Thomas Korz und Gattin Susi. Beim Maientagsumzug waren auch die Ortsvorsteher gefragt: Nicole Müller aus Riet trug tapfer das Ortswappen vor den Heala der Grundschule her. Thomas Fritzlar aus Gündelbach war mit der Rätsche bei den Wengertern dabei.

Die Vaihinger Gesellschaft für Stadtgeschichte und der Maientagsstammtisch 2.0 entführten in die Zeit der Wilderer. Reinhard Bolter zeigte auf einen Kinderwagen, den er schob: „Da liegt die frisch geschossene Sau drin.“ Die Enzweihinger Delegation machte beim Maientagsumzug gleich Werbung für den Umzug in Enzweihingen zu 500 Jahre Poststation.

Für die sportlichen Elemente beim Umzug sorgte unter anderem der TV Vaihingen: Faustball, Tennis, Judo oder ein Salto auf der Straße – alles war dabei. Lautstark der TSV Ensingen. „Gib mir ein T, gib mir ein S, gib mir ein V – TSV.“

Zufriedenheit auch bei den Gespannfahrern. Sie mussten sich dieses Mal nicht mehr auf dem Marktplatz einfädeln, sondern konnten mit ihren Pferden durchlaufen. Erst nach der Auricher Brücke war der Job erledigt.