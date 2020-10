Vaihingen (mw). Nach einem Einsatz in den Dimensionen vom vergangenen Sonntag (Dachstuhlbrand eines Wohnhauses in Horrheim, Anmerkung der Redaktion), kommt auf die freiwilligen Einsatzkräfte und auch auf die hauptamtlichen Kräfte noch einiges an Arbeit zu, heißt es in einer Mitteilung

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen