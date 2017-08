Motorradfahrer übersehen

Mit schweren Verletzungen brachte der Rettungsdienst am Montagnachmittag einen 49-Jährigen in ein Krankenhaus, nachdem er kurz vor 16.30 Uhr auf der B 10 in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Ein 65-Jähriger war in einem Mercedes auf der Vaihinger Straße in Enzweihingen unterwegs und bog an der Einmündung zur B 10 nach links in Richtung Vaihingen ab. Vermutlich übersah er den 49-Jährigen, der von links auf einem Motorrad heranfuhr, nachdem die für ihn geltende Ampel auf „grün“ geschaltet hatte. Das meldet die Polizei. Es kam zum Zusammenstoß, so dass der Motorradfahrer stürzte und verletzt wurde. Das Polizeirevier Vaihingen, Telefon 0 70 42 / 941-0, bittet Unfallzeugen, sich zu melden.