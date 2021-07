Morgen wieder Krämermarkt in Vaihingen

Von Uwe Bögel

Vaihingen. Nach zehn Monaten Corona-Pause gibt es am morgigen Mittwoch (14. Juli) in Vaihingen wieder einen Krämermarkt. „Wir sind alle froh, dass der Markt wieder stattfindet“, sagt ein Händler.

Der Krämermarkt auf dem Marktplatz und der Stuttgarter Straße in der Vaihinger Innenstadt ist eine Institution. Normalerweise an fünf Terminen im Jahr lockt er die Besucher in die Stadt. Gekauft werden kann hier fast alles, ob man es nun immer braucht oder auch nicht. Gewürze und Bratpfannen, Gardinen und Nähgarn, Schuhputzmittel und Kartoffelhobel, Käse und Rauchfleisch. Oder die obligatorische Bratwurst mit viel Senf, alternativ das Fischweckle. Der Krämermarkt ist aber auch Anlass für einen Bummel durch die Stadt, für den Plausch mit Bekannten zwischen den Marktständen.

Im September vergangenen Jahres war in Vaihingen der letzte Krämermarkt. Erst jetzt lassen die Inzidenzzahlen eine Neuauflage zu. Allerdings gibt es in diesem Jahr nur den Markt am Mittwoch. „Grundsätzlich ist, dass für 2021 nur dieser eine Krämermarkt angesetzt ist. Wir wollen keine weitere Zusage machen und dann die Händler enttäuschen. Wir müssen abwarten und dann eventuell kurzfristig entscheiden“, sagt Sarah Bendig, bei der Stadtverwaltung Vaihingen die zuständige Marktmeisterin. Für den Krämermarkt am Mittwoch wurden die Stammbeschicker kontaktiert. „Und bis auf ein paar wenige haben alle zugesagt“, sagt Bendig.

Für das gesamte Marktgelände, also den Marktplatz und die Fußgängerzone in der Stuttgarter Straße, gilt morgen die Maskenpflicht. „Ein dauerhafter Abstand von 1,5 Meter ist nicht immer möglich. Deshalb muss die Maske aufgesetzt werden“, so Florian Volz, Chef des Ordnungsamtes.

Das betrifft auch diejenigen, die gar nicht den Markt besuchen wollen, sondern in einem „normalen“ Laden einkaufen. Volz: „Es ist schwierig zu trennen, deshalb herrscht an diesem Tag auf dem kompletten Marktgelände die Pflicht für den Mund-Nasen-Schutz.“ Auch die Händler müssen eine Maske tragen und auf die Hygieneregeln an ihren Ständen achten. Das Ordnungsamt ist an diesem Tag präsent und schaut, ob die Regeln eingehalten werden.

Wer die Marktwurst vor Ort verzehren will, muss ein Kontaktformular ausfüllen. Bei einem Verzehr außerhalb des Marktgeländes, also beispielsweise in der Heilbronner Straße, oder bei der Bratwurst to go entfällt die Registrierung. Beim Anstehen gelten aber bei allen Ständen die Abstandsregeln.