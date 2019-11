Morgen beginnt Vorverkauf

Morgen (5. November) beginnt der Vorverkauf für die Karten des Benefizkonzertes von Besser Acoustique am Sonntag, 8. Dezember, um 19.30 Uhr in der Vaihinger Stadtkirche. Das Konzert findet im Rahmen der VKZ-Weihnachtsaktion zugunsten des Nothilfefonds der Diakonischen Bezirksstelle Vaihingen statt. So fließt ein Großteil der Einnahmen des Auftritts von Besser in der Stadtkirche an die Diakonie. Karten im Vorverkauf zu 15 Euro (ermäßigt zehn Euro) gibt es ab dem heutigen Dienstag im Servicecenter der Vaihinger Kreiszeitung am Marktplatz, bei Blessing4you am Vaihinger Marktplatz und bei der Diakonischen Bezirksstelle in der Heilbronner Straße. ub/Foto: Rücker