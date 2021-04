„Mitfühlen und fühlen, das können wir alle auch“

Von Sabine Rücker

Vaihingen. „Die Geschichte erzähl’ gar nicht ich heute, sondern ein Vogel, der Chamäleonvogel“, sagt Pfarrerin Barbara Martin zum Auftakt des Familiengottesdienstes am Ostersonntag in der Vaihinger Stadtkirche. Es ist quasi das Osterevangelium in kindgerechter Form. Das Besondere an dem Vogel