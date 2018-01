Mit Schreckschusswaffe hantiert

Nach einem Streitgespräch zwischen zwei Männern am Sonntagmorgen in der Neuen Bahnhofstraße in Vaihingen verständigte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei. Er hatte kurz nach 10 Uhr beobachtet, dass eine der Personen mit einer Schusswaffe hantiert und anschließend mit einem Linienbus die Örtlichkeit verlassen hatte. Eine sofort eingeleitete Suche nach dem Verdächtigen brachte die Polizei auf die Spur eines 33-Jährigen. Er hatte den Bus in der Hans-Krieg-Straße verlassen und konnte kurze Zeit später in der Franckstraße aufgegriffen werden. Die Waffe hatte er nicht mehr bei sich. Die Beamten fanden sie jedoch im Gebüsch einer Bushaltestelle. Es handelte sich um eine erlaubnisfreie Schreckschusswaffe. Für das Führen einer solchen Waffe in der Öffentlichkeit bedarf es allerdings eines „Kleinen Waffenscheins“.

Der 33-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen. Die Ermittlungen dauern an.