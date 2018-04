Mit Samuraischwert in Tankstelle

Ein offensichtlich verwirrter 31-jähriger Mann hat am Freitag gegen 9:15 Uhr in Vahingen/Enz für einen Polizeieinsatz gesorgt. Er war mit seinem Pkw zu einer Tankstelle an der B 10 gefahren und hatte dort den Verkaufsraum aufgesucht. Dabei hatte er ein Samurai-Schwert in einem dazugehörigen Schaft umgehängt, das er unvermittelt zog und damit auf eine mannshohe Reklametafel einschlug. Die Papptafel wurde durch die scharfe Klinge durchtrennt. Anschließend kam der 31-Jährige aber der Aufforderung einer Tankstellenmitarbeiterin, das Schwert abzulegen, nach und verließ den Verkaufsraum. Nachdem er mit seinem Fahrzeug in Richtung der Innenstadt geflüchtet war, wurde er von der Polizei auf der Stuttgarter Straße gestellt, vorläufig festgenommen und in eine psychiatrische Einrichtung gebracht..