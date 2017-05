Mit nahezu allen Sinnen genießen

Von Sabine Rücker

Zum 14. Mal wird auf dem Kinzinger Berghof in Enzweihingen Hoffest gefeiert – in diesem Jahr im Rahmen der Gläsernen Produktion. Schon gestern strömten die Besucher hoch hinauf um es sich gutgehen zu lassen, einzukaufen und in die Produktion hineinzuschnuppern