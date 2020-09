Mit fünf Windrädern ist der komplette Strombedarf gedeckt

Drucken Vaihingen (ub). Gestern startete der Inklusions-Lauf der Lebenshilfe Vaihingen-Mühlacker, der bis zum 4. Oktober geht. Doch neben dem virtuellen Lauf gab es am Sonntag am Egelsee-Sportplatz in Vaihingen auch reale Auftaktveranstaltungen, bei denen Spenden für den gelaufenen... »