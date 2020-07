Drucken Vaihingen/Kornwestheim (hr). Der wegen schwerer Vergewaltigung seiner Noch-Frau in der Kornwestheimer Ehewohnung angeklagte 32-Jährige (die VKZ berichtete) schweigt sich vor dem Stuttgarter Landgericht weiter aus. Am zweiten Verhandlungstag wurde zweimal unterbrochen, damit sich der inzwischen in Vaihingen... »