Mit dem Förster durch den Wald

Pulverdingen (pv). Das Vaihinger Stadtführungsprogramm hat immer wieder Spannendes und Unterhaltsames im Gepäck, so auch der im letzten Jahr neu konzipierte Abendspaziergang durch den Pulverdinger Forst. Am Freitag (4. Mai) um 17 Uhr ist es wieder soweit: Unter dem Titel „Wertvoll – von Eichen, Holz und mehr“ geht es diesmal mit Revierförster Hartmut Flunkert auf Tour. Ein Abendspaziergang durch die Natur, bei dem der Förster von seiner Arbeit mit den Bäumen und der Natur berichtet – das dürfte nicht nur für Naturfreunde etwas sein. Was sind die Besonderheiten der Vaihinger Eiche? Wie lange dauert es, bis die jungen Eichen wertvolles Holz liefern? Diese und andere Fragen werden während des Waldspaziergangs zum Wertholzlager, wo jeder Stamm seine eigene Geschichte erzählt, beantwortet. Karten für die Führung müssen vorher in der Kultur- und Touristinformation am Marktplatz 5 in Vaihingen oder bei allen reservix-Vorverkaufsstellen erworben werden. Auch online unter www.vaihingen.events sind die Tickets erhältlich. Der Preis beträgt fünf Euro pro Person (die Führung ist nur für Erwachsene geeignet). Treffpunkt ist um 17 Uhr am Waldparkplatz an der Pulverdinger Straße, zwischen der B10 und Hochdorf. Die Teilnehmer werden gebeten, geeignetes Schuhwerk zu tragen. Die Teilnehmerzahl ist zudem begrenzt.