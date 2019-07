Mit Beharrlichkeit die richtigen Lernwege gesucht

Von Ulrike Stahlfeld

Es war eine besondere Abschlussfeier, die nun in Maulbronn stattfand. In der Aula der Schule am Silahopp wurden die ersten Absolventen der Schule am Stromberg, also der Gemeinschaftsschule Illingen-Maulbronn verabschiedet.

Maulbronn. Zwölf Schüler haben ihren Hauptschulabschluss in der Tasche