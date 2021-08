Von Stefan Friedrich

Vaihingen. Auf dem Platz hinter der Stadthalle begann am Montagabend die Open-Air-Kino-Saison 2021 in Vaihingen. In den nächsten Tagen wartet eine abwechslungsreiche Auswahl an interessanten Filmen, ein neues Objektiv und eine 50 Quadratmeter große Leinwand auf die Kinofreunde. Maximal 350