Mehr Mitglieder und damit auch mehr Aktivitäten

Drucken Aurich/Ensingen (pv). Noch zwei Mal können sich Brennholzkäufer aus dem Raum Vaihingen mit Vorräten eindecken: Am Mittwoch (12. Februar) und Donnerstag (20. Februar) stehen zwei weitere Versteigerungstermine an – dieses Mal in den Stadtteilen Aurich (Elefantenstüble, Nussdorfer... »