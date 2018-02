Vaihingen (my). Drei erste Preise überreichte Schulleiter Hans-Joachim Sinnl an die Mathe-Asse vom Friedrich-Abel-Gymnasium in Vaihingen, die erfolgreich am Landeswettbewerb Mathematik teilgenommen hatten.

In Baden-Württemberg stellten sich insgesamt 596 Jugendliche aus Gymnasien, Realschulen und Gemeinschaftsschulen bis einschließlich Klassenstufe 10