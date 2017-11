Martinsmarkt mit Kopf, Herz und Hand

Von Uwe Bögel

Der Martinsmarkt der Waldorfschule

Vaihingen ist nicht nur ein Markt zum Stöbern und Einkaufen, sondern er ist auch ein Tag der offenen Tür, bei dem die pädagiogischen Angebote vorgestellt werden.

Vaihingen. In einem Raum war das Rubenssche Flammenrohr aufgebaut, das Schwingungen sichtbar macht. Die Jahresarbeit von Moritz Stahl und Jakob Schachtl-Rieß gab Einblick in die pädagogische Arbeit der Oberstufe. „Wir können nicht nur unseren Namen tanzen, wir können auch Physik und Chemie“, lachte Hans Vastag, der zuständige Lehrer für die Öffentlichkeitsarbeit der Vaihinger Waldorfschule. Beim Martinsmarkt am Samstag gab es nicht nur Lebkuchengänse, Zwergenhöhle, Kerzen und Kinderkleidung, Spielsachen und Gefilztes sowie die Auftritte von Michael Auch alias „Magic Mike“, einem ehemaligen Waldorfschüler, sondern auch Einblicke, wie der Unterricht an der Waldorfschule im Fuchsloch aussieht. Vastag: „Wir wollen natürlich auch Werbung für unsere Schule machen und Informationen über die Unterrichtsinhalte geben.“

In der Holzwerkstatt wurde beispielsweise das Dreigestirn Kopf, Herz und Hand sichtbar. Neben der Kopfarbeit zählt bei der Waldorfschule auch die handwerkliche und künstlerische Note. Am Samstag wurden hier Silberringe geschmiedet – normalerweise fertigen hier die achten Klassen Stechpaddel, mit denen sich dann auf Kanutour gehen. Die neunten Klassen tauchen mit Schwalbenschanz-Verbindungen in die hohe Kunst der Tischlerei ein. Damit wird auch der Mathematikunterricht ergänzend begleitet.

Die neue Mensa konnte beim Martinsmarkt erstmals für eine Pause bei Kaffee und Kuchen genutzt werden. Bewundert werden konnten hier an den Wänden der Kantine zahlreiche Porträts – alles Schülerarbeiten.