Maientags-Platzkonzert online

Eine liebgewonnene Tradition vieler Vaihinger ist das Platzkonzert des Großen Blasorchesters des Musikvereins Vaihingen am Pfingstsonntag auf dem Marktplatz. Auch wenn der Vaihinger Maientag in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen muss, hält das Große Blasorchester an dieser Tradition fest und sorgt so trotz aller Umstände für Maientags-Stimmung. Das Maientags-Platzkonzert findet am Pfingstsonntag (31. Mai) um 18 Uhr auf www.vaihingen.tv online statt. Anschließend ist es jederzeit online auf YouTube abrufbar. Neben Auszügen des ursprünglich geplanten Programms, das die Musiker zuhause aufgezeichnet haben, hat der Musikverein Vaihingen weitere interessante Programmpunkte vorbereitet – unter anderem ein Interview mit dem neuen Dirigenten Sebastian Schwarz, dessen erster öffentlicher Auftritt als Vaihinger Dirigent am Maientag gewesen wäre. Foto: p