Drucken Vaihingen (pv). Einen Querschnitt seines vielfältigen künstlerischen Schaffens stellt der in Kornwestheim geborene und in Marbach lebende Künstler Helmut Grell derzeit in den Räumen des Vaihinger Bürgeramts aus. Seit vielen Jahren schon eröffnet die Stadt Vaihingen Künstlerinnen... »