Luxuswohnungen für Meise & Co.

Vaihingen (p). Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Vaihingen bot in den Faschingsferien ein Angebot für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren an: Nistkästen bauen bei Gerhard Haffner in der Werkstatt. Sieben Kinder standen vor seiner Tür und begehrten Einlass. Haffner

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen