Luther kommt schwungvoll daher

Von Uwe Bögel

Einen musikalischer Leckerbissen zum Reformationsjubiläum erwartet das Publikum am Samstag (30. September) in der Vaihinger Stadthalle. Mit schwungvoller und mitreißender Musik wird um 16.30 und um 20 Uhr Martin Luthers Geschichte neu erzählt.

Vaihingen. Die Schirmherrschaft für das Pop-Oratorium, das vom Liederkranz Enzweihingen und dem Verein Drehscheibe Jugend und Kultur initiiert und durchgeführt wird, hat der Vaihinger Oberbürgermeister Gerd Maisch übernommen.

Das Pop-Oratorium „Luther“ von Komponist Dieter Falk und Musicalautor Michael Kunze ist als Chorprojekt mit regionalen Chören ein Meisterwerk, das mit dynamischer und zeitgenössischer Pop-Musik die Geschichte Martin Luthers kunstvoll darstellt. Als Event kommt das Oratorium bereits seit vergangenem Jahr in den Großarenen deutscher Städte, zum Beispiel auch in Stuttgart mit 1200 Choristen, auf die Bühne.

Dabei fokussiert sich das Stück eher auf den Wormser Reichstag als auf Luthers Biografie im Speziellen, da anhand des Reichstages gut sichtbar ist, was Luther charakteristisch ausmacht. Luther trotzt 1521 den kirchlichen Autoritäten, indem er sich weigert, seine kirchenkritischen Aussagen zu überdenken, und stellt sich somit gegen die Konventionen seiner Zeit. Das Stück ist ein Versuch, Luthers doch mittelalterliche Themen in die heutige Zeit umzusetzen und diese auch einem jüngeren Publikum zugänglich zu machen.

In Vaihingen wird diese beeindruckende Luther-Produktion unter der Leitung von Thomas Ungerer an hiesige Verhältnisse angepasst und vorrangig mit Mitwirkenden aus der Region in Szene gesetzt: Keine 1200 Stimmen, aber ein Projektchor mit rund 120 singbegeisterten Choristen, Solisten, ein Orchester und eine Band werden das Oratorium mit seinen Popsongs, Chorälen und Rezitativen mitreißend präsentieren. „Die 20 Musikstücke aus Luther sind gut singbar, von klarer Sprache und entpuppen sich dabei als richtige Ohrwürmer“, sagt Leiter Thomas Ungerer.

„Die Idee war, ein Konzert von Vaihingern für Vaihinger zu machen“, so Ungerer, Dirigent des Liederkranzes Enzweihingen. Ein Appetithäppchen wurde schon auf der Bühne beim Vaihinger Straßenfest serviert.

Die rund 120 Sänger, die auf der Bühne der Stadthalle stehen, setzen sich aus einem Projektchor mit 70 Sängern, dem Liederkranz Enzweihingen mit 30 Sängern und dem Chor aus Pfaffenhofen zusammen. „Und im Projektchor sind Leute dabei, die noch nie in einem Chor gesungen haben“, verrät Thomas Ungerer. Dabei sind alle Altersklassen vertreten „und alle sind mit Herzblut dabei“. Ergänzt wird diese Sängerschar durch einige Solisten. Ungerer zählt beispielsweise Tressarose Schreiber, Katja Ziema, Manuel Böpple, Bernhardt Klein und Sabine Bedna auf.

Am Mittwoch findet in der Stadthalle die erste gemeinsame Probe statt. Am Freitag (29. September) um 19 Uhr ist eine unentgeltliche Generalprobe für Schüler.

Karten für die beiden Konzerte sind online unter www.vaihingen.events, in der Kultur- und Touristinformation am Marktplatz 5 sowie an allen Reservix-Vorverkaufsstellen wie dem VKZ-Reisebüro erhältlich.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 22 Euro, ermäßigt 18 Euro, an der Abendkasse 24 Euro, ermäßigt 20 Euro. Der Einlass erfolgt jeweils 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn. Für das leibliche Wohl sorgt der Verein Drehscheibe Jugend und Kultur.