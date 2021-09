Vaihingen (p). Im Jugendhaus „Abseits“ wurde am vergangenen Samstag das erste Konzert seit dem „X-Mas-Clash“ im Jahr 2019 gespielt. Die seit langem geplante Konzertreihe „Rock as you are“ ist damit gestartet. Ziel sei es, mittelfristig die Konzertkultur unter Jugendlichen und

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen