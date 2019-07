Drucken Horrheim (p). Fester Bestandteil des Schuljahresendes der Grundschulen aus Ensingen und Horrheim ist das Abschlusskonzert der Bläserklassen. In diesem Jahr fand dies zum ersten Mal in Kooperation mit der Grundschule aus Sersheim in der Mettertalhalle in Horrheim... »