Drucken Enzweihingen (p). Am Samstag (9. Dezember) und Sonntag (10. Dezember) öffnet Ingeborg Wanner wieder ihr Atelier in der Steinestraße 28 in Enzweihingen. Neue Werkgruppen, Malerei und Drucke bestimmen derzeit ihre Werke. Mit in die Ausstellung integriert sind... »