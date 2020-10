Vaihingen (red). Fünf Wochen lang konnten die Besucher der Vaihinger Innenstadt für ihre Lieblingsschaufenster abstimmen, nun stehen die drei Gewinner der ersten Schaufenster-Kunst-Aktion fest: Der erste Platz geht an den Friseursalon Contur von Sabine Schiefer zusammen mit ihrer Künstlerin Michaela Rühling. Den zweiten Platz belegt die if-Goldschmiede in Kooperation mit Ulrike Armbruster-Goldstein mit einem knappen Stimmvorsprung vor der Sternschnuppe mit Künstlerin Renate Leidner, berichtet Citymanagerin Kathleen Mahn.

Insgesamt 600 Besucher haben beim ersten Vaihinger Schaufenster-Kunst-Wettbewerb ihre Stimmen abgegeben. Der Großteil wurde analog und per Flyer im Büro des Citymanagements eingeworfen. Weniger als ein Viertel nutzte die Stimmvergabe durch die QR-Codes. „Ich habe von Anfang an erwartet, dass die Stimmabgabe durch Flyer mehr genutzt wird, da wir dort auch eine Stadt-Karte abgedruckt haben. Trotzdem wollten wir den Menschen die Möglichkeit geben, etwas Neues auszuprobieren,“ sagt Mahn.

Überraschend sei für sie nur gewesen, so die Citymanagerin, dass es Unterschiede in der Abstimmung gab. So seien die QR-Codes sehr häufig in der Stuttgarter Straße genutzt worden, weshalb in der Onlineabstimmung andere Schaufenster wie zum Beispiel die Anziehbar oder Hetzel-Optik, Schmuck, Uhren vorne lagen. Trotzdem hätten am Ende on- und offline die meisten Besucher für die Schaufenster der drei besagten Läden abgestimmt.

Auf Platz eins ist ein herbstliches Schaufenster, das Natur und Friseurkunst vereint, gelandet. „Ich freue mich wahnsinnig über die vielen positiven Rückmeldungen und Abstimmungen“, bedankt sich die Gewinnerin Sabine Schiefer. Auch in der if-Goldschmiede freut man sich über den zweiten Platz. Im Fenster finden sich Bilder aus alten Kunstwerken, neugestaltet und platziert neben handgefertigtem Schmuck. Ein Highlight ist hier ein Schmuckset, gestaltet mit Corona, ganz nach dem Motto: lieber Corona um den Hals, als im Hals. Auf Platz drei ein Fenster in der Sternschnuppe, von Doris Engelhardt inspiriert vom Zeitgeist. Die Masken als ständiger Begleiter, besonders jetzt in der kalten Jahreszeit, aufgegriffen in einem Schaufenster voller Gemütlichkeit, und zwischendrin stehen kleine Figuren ganz vermummt.

Zum Ende des Wettbewerbs wurde nochmals fleißig für alle Teilnehmer abgestimmt, so dass es schließlich ein enges Ergebnis war, heißt es im Bericht. Zum Final-Wochenende hätten mehr als 200 Menschen für ihre Lieblingsschaufenster abgestimmt, was den Wettbewerb nochmals durchwirbelte. Am Ende gibt es drei Gewinner, die trotz der Corona-Pandemie eine kleine und individuelle Prämierung bekamen. Auch die Citymanagerin zeigt sich zufrieden und resümiert: „Ich denke, wir konnten in den letzten Wochen beobachten, wie viele Menschen vor den Schaufenstern stehengeblieben sind und sie sich bewusst angeschaut haben, was in unserer schnelllebigen Zeit immer seltener vorkommt. Ich freue mich, dass wir so ein gutes Ergebnis erzielen konnten und mir persönlich hat diese Aktion sehr viel Spaß gemacht.“

Unter allen Teilnehmern der Abstimmung gab es verschiedene Einkaufgutscheine der Stadt zu gewinnen.