Liberale reden über Frauen in der Politik

Vaihingen (p). „Wie kommen mehr Frauen in die Politik?“ ist das Thema der nächsten liberalen Gesprächsrunde am Donnerstag (17. Mai) um 19 Uhr im Cafe Marilyn, Stuttgarter Straße 36 in Vaihingen. Nach dem Scheitern der Wahlrechtsänderung im Landtag von Baden-Württemberg beschäftigt sich der FDP-Ortsverband Vaihingen-Stromberg zusammen mit Experten mit dieser Frage: „In offener Runde wollen wir uns über Möglichkeiten und Ideen für Frauen mit Interesse an Politik und auch über tagespolitische Themen austauschen.“