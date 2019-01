Laugenweckle und Stadtwein beim Neujahrsempfang

Vaihingen (pv). Einer der ersten offiziellen Termine im neuen Jahr ist in Vaihingen traditionell der städtische Neujahrsempfang am Sonntag (6. Januar) in der Stadthalle. „Der Empfang am Dreikönigstag ist eine schöne Tradition und bietet eine gute Gelegenheit für eine kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr und einen kommunalpolitischen Ausblick auf das Jahr 2019“, so Oberbürgermeister Gerd Maisch.

Wie in jedem Jahr soll der Neujahrsempfang vor allem die Möglichkeit der Begegnung bieten. Die Gäste können bei „Laugaweckle“, einem Glas Stadtwein, Saftschorle oder Sprudel mit Gemeinderäten, Jugendgemeinderäten, Behördenvorständen sowie Vertretern von Vereinen, Kirchen und Schulen ins Gespräch kommen und dabei nicht nur Neujahrswünsche austauschen.

Wenn sich vor der Stadthalle bereits eine halbe Stunde vor dem offiziellen Beginn um 11 Uhr eine lange Warteschlange bildet, dann ist dies ein untrügliches Zeichen für den städtischen Empfang zum Jahresauftakt. Per Handschlag begrüßt das Vaihinger Stadtoberhaupt Gerd Maisch die zahlreichen Gäste, bevor er sie mit seiner Neujahrsansprache – übrigens dem einzigen offiziellen Programmpunkt – auf das neue Jahr einstimmt. Danach soll das ungezwungene Gespräch im Vordergrund stehen. „Unsere Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich in entspannter Atmosphäre mit Vertretern der unterschiedlichsten Gruppierungen zu unterhalten und Fragen und Anregungen loszuwerden. Ich freue mich auf viele interessante Gespräche“, so das Vaihinger Stadtoberhaupt.

Im Jahr 1721 wurden erstmals Dreikönigswecken an „hiesige Beamte, Honoratioren und Personen jeden Standes, männlichen und weiblichen Geschlechts und Kinder“ ausgeteilt. Diese Tradition geht auf eine Stiftung der Familie Grempp zurück. Nachdem der Brauch über viele Jahre in Vergessenheit geriet, wurde er im Jahr 1983 wiederbelebt. Der Empfang am Dreikönigstag steht seither am Anfang eines jeden Jahres.

Rund 500 Gäste werden an diesem Dreikönigsmorgen in der Vaihinger Stadthalle erwartet. Knapp ein Dutzend städtischer Mitarbeiter kümmert sich um Bewirtung und Garderobe und sorgt für einen reibungslosen Ablauf.