Roßwag (p). Auf gleich zwei Tatobjekte in Roßwag hatte es vermutlich derselbe Einbrecher in der Nacht auf Freitag abgesehen. Während der Versuch, in einen Betrieb in der Mühlhäuser Straße einzudringen, scheiterte, hatte der Täter nur wenige Meter weiter in der

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen